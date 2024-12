CERVETERI - Sarà una domenica dedicata a Damiano, un appuntamento organizzato dalla sua famiglia e dai suoi amici a un anno dalla scomparsa del giovane cerveterano. Dalle 14:30 presso il centro sportivo Rim, si svolgerà un torneo di calcio a 8 che si trasformerà in uno spazio di memoria collettiva e riflessione, ma anche di divertimento. Dopo la fase di gioco, i presenti potranno assistere alle premiazioni e mangiare insieme. «Siamo contenti di aver ricevuto il supporto di tante persone - ha dichiarato la famiglia di Damiano - vorremmo ringraziare tutti gli sponsor che hanno deciso di partecipare all’evento e che ci stanno aiutando nelle nostre attività. È importante che tutta la comunità sostenga quello che stiamo portando avanti. Un grande grazie va anche a Maura e Ilenia Rinaldi che ci hanno accolto nella loro casa e che ci sono state vicine da subito». Parola anche alla presidente. «Io e Maura non conoscevamo personalmente Damiano – spiega Ilenia Rinaldi - però, lavorando a stretto contatto con i giovani, conosciamo ragazzi e ragazze a cui era molto legato. Ci siamo subito dedicate alla causa perché ci sembra veramente il minimo per la nostra città».

