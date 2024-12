FIUMICINO - Collegamenti potenziati e più efficienti: una grande opportunità per il trasporto pubblico locale del Comue di Fiumicino, in riferimento agli spostamenti da e per l’aeroporto

La giunta regionale del Lazio, ha infatti, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato un finanziamento ai Comuni dove sono presenti infrastrutture aereoportuali con traffico civile internazionale, nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico locale, per un importo complessivo di 600mila euro, a valere sull’annualità 2024.

In particolare, la delibera approvata dalla Giunta destina 255mila euro al Comune di Fiumicino e 345mila euro al Comune di Ciampino per il potenziamento dei collegamenti tra i rispettivi aeroporti e le stazioni ferroviarie.

«È chiara la volontà di continuare a investire e incrementare i fondi del servizio pubblico per i cittadini della regione, per i dipendenti che lavorano presso i due scali e per i numerosi viaggiatori che prediligono i due aeroporti laziali. Queste misure, insieme con l’inserimento, di poche settimane fa, dell’ulteriore coppia di treni del Leonardo Express per l’aeroporto di Fiumicino nell’orario notturno, vanno a rafforzare il sistema di trasporto della Regione Lazio, attenta a soddisfare le reali necessità dell’utenza», ha dichiarato l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera.