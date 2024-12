TARQUINIA - Sono già passati quasi tre mesi dalla scomparsa di Roberto Cattaneo e la sua assenza pesa come un macigno.

La famiglia, per ricordarlo ha deciso di organizzare dal 2 al 12 agosto il 1° Memorial Roberto Cattaneo, un torneo di padel che vuole ricordare la grande passione di Roberto, prematuramente scomparso a seguito di un incidente stradale con la sua moto. Un modo di ricordarlo come lui avrebbe voluto, perché lui era così: sportivo, sorridente, scherzoso e burlone.

«Il tennis e il padel per nostro padre erano una grande passione ma anche tanto divertimento come si può vedere anche dalla foto che abbiamo scelto – spiegano i figli e la moglie di Roberto – per questo abbiamo deciso di istituire un torneo alla sua memoria, dove gli amici, i conoscenti e chiunque vorrà partecipare è invitato a giocare nel puro spirito della condivisione, dell’aggregazione e dello sport».

«Il torneo si svolgerà a Tarquinia Lido presso MG Sporting Club in via Quintiana, n. 37 che intanto ringraziamo per la collaborazione - dicono i famigliari - Si dividerà in due categorie, maschile e misto, livello open: le iscrizioni saranno aperte fino alle 12 del 31 luglio. Il costo dell’iscrizione è di 20 euro cadauno, più la quota campo. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il 334 693 77 26».

