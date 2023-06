LADISPOLI - Parte dell’asfalto che cede e l’acqua del sottosuolo visibile a occhio nudo. Questa volta a fare i conti, prima con una perdita idrica e successivamente con i lavori mai terminati da parte degli enti preposti, sono i residenti e i commercianti di via Duca degli Abruzzi, una delle vie storiche e centrali della città balneare.

«Quando ha ceduto l’asfalto, Acea è intervenuta andando a riparare la perdita più a monte rispetto al luogo dove si era “aperto” il manto stradale. Qui invece - prosegue un commerciante - ha allargato la buca transennandola». Da quel momento di tecnici in strada per riparare il tutto non se ne sono più visti. In compenso però, i cattivi odori che fuoriuscirebbero dal sottosuolo, con l’arrivo del grande caldo, si stanno facendo sempre più insistenti. Probabilmente, infatti, si tratta proprio di uno scarico fognario. «Nel week end addirittura - ha aggiunto ancora il commerciante - l’acqua è uscita in strada, probabilmente a causa dell’elevata presenza, durante il fine settimana, di persone in città».

Una situazione insostenibile insomma, tanto che i cittadini si sono appellati a più riprese non solo ad Acea ma anche alla polizia locale ladispolana per cercare di “muovere le acque”. Per il momento, purtroppo, senza alcun riscontro.

