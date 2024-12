E’ di pochi giorni fa il distacco di una parte dell’affresco della cupola ottagonale sovrastante la navata centrale del Santuario di Santa Rosa. Il sopralluogo effettuato martedì dai vigili del fuoco ha evidenziato ulteriori criticità. Per questo è stato ritenuto “necessario interdire l’accesso alla zona sottostante la cupola centrale fino alla relativa messa in sicurezza”. Al momento, quindi, sono fruibili soltanto le navate laterali della Chiesa. Tenuto conto di questo, la Curia vescovile e le monache clarisse del Monastero di Santa Rosa, hanno dato indicazioni sulle prossime celebrazioni per la festa di Santa Rosa. E’ stata rimandata a data da destinarsi la celebrazione di accoglienza delle monache clarisse per il loro rientro al Monastero di Santa Rosa, presieduta dal Vescovo, in programma per venerdì 23 agosto. Le celebrazioni della Novena di S. Rosa (sabato 24 agosto – lunedì 2 settembre) rimangono invariate e si svolgeranno all’interno della chiesa di S. Rosa utilizzando le navate laterali. Il 2 settembre la processione con il cuore di S. Rosa, accompagnato dal corteo storico si svolgerà nel modo consueto. La Processione si concluderà sul sagrato della chiesa di Santa Rosa, dove il vescovo benedirà i fedeli con ilcuore della Santa. La preghiera dei minifacchini di S. Barbara, del Pilastro e del Centro Storico: si svolgerà come di consueto nei giorni previsti (il 22 agosto; il 31 agosto; 1° settembre). L’incontro con il vescovo e la preghiera dei Facchini nella chiesa di S. Rosa si svolgerà come di consueto il 3 settembre alle 17. Solo i Facchini – in questo momento – avranno accesso alla chiesa. Alle 18 la celebrazione dei Primi Vespri. Il 4 settembre le celebrazioni con il maggior numero di fedeli si terranno nella vicina Basilica di San Francesco alla Rocca. Chiesa di S. Rosa: Celebrazioni eucaristiche delle 7, 8 e 18 (con secondi vespri); Basilica di S. Francesco: celebrazioni eucaristiche delle 9, 12, 16 e 17 . Basilica di S. Francesco: alle 10.30: solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Orazio Francesco Piazza. La visita al corpo di S. Rosa e la visita al Complesso monastico e alla mostra avverranno regolarmente nel modo consueto e secondo il programma già stabilito.