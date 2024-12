CIVITAVECCHIA – Dopo il crollo di calcinacci avvenuto lo scorso anno in via Trieste il Comune diffida i proprietari delle abitazioni a «non utilizzare i balconi del lato posteriore del fabbricato sito in via Trieste per ragioni di sicurezza». A maggio 2023, infatti, i Vigili del fuoco erano intervenuti in via Trieste dopo la caduta di alcuni calcinacci dalla facciata dello stabile in via Trieste, subito dopo si era proceduto a mettere in sicurezza e - in seguito - a lavori di sistemazione portati a termine dall’ufficio Lavori pubblici. Impossibile, però, andare a mettere in sicurezza l’altra facciata dello stabile a causa dell’impossibilità dell’utilizzo del mezzo per scarsa solidità del piano stradale e per carenza di spazi di manovra. Oggi il Pincio avverte: «I proprietari e assegnatari degli alloggi del fabbricato in questione, sonoresponsabili esclusivi di qualsiasi danno a se o a terzi, qualora venga meno il rispetto della presente ordinanza».

