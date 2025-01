CIVITAVECCHIA – Paura a viale della Vittoria questo pomeriggio intorno alle 16,30. I Vigili del fuoco sono intervenuti per il distacco del parapetto di un balcone. In corso di accertamento le cause, anche se non si esclude che il forte vento possa aver creato la situazione di pericolo. Gli uomini della Bonifazi hanno transennato l’area sottostante e messo in sicurezza l’intera area. Hanno anche raggiunto il balcone con l’autoscala e rimosso le parti pericolanti della facciata. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale