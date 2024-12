FIUMICINO – Attimi di paura stamane intorno alle 13 in via delle Quattro Casette, a Fiumicino, zona Tragliatella quando una porzione di una casa è crollata su se stessa, probabilmente a causa di una fuga di gas.

Arrivate sul posto le squadre dei vigili del fuoco hanno estratto in vita una donna di 62 anni rimasta parzialmente sotto le macerie; la stessa è stata assicurata al personale sanitario presente sul posto e successivamente trasportata in eliambulanza al Gemelli di Roma dove si trova attualmente. Non sarebbe in gravi condizioni.

Il perimetro della villetta è stato interdetto all'accesso per consentire la messa in sicurezza ed rilievi del caso.

Sul posto il funzionario e capoturno dei vigili del fuoco, i vigili del fuoco della 25A e della 26A, rispettivamente di Bracciano e Cerveteri, i carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza. Intervento anche il crc, il carro degli specialisti dei vigili del fuoco per scongiurare la presenza di gas o di altri eventuali agenti infiammabili che potevano causare esplosioni. Il team user dei vigili del fuoco, specializzato negli scavi, e utilizzato in terremoti ed eventi simili.

Dopo accurate ricerche è stata scongiurata la presenza di altre persone sotto le macerie.