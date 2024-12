ORTE - Servizio civile universale in Croce Rossa: «Una scelta di vita». Dietro queste poche parole c’è l’essenza di un’esperienza unica che abbina alla conoscenza e alla formazione, momenti di socialità e di condivisione, per una sana crescita personale e professionale. Il comitato di Croce Rossa rinnova la sua offerta di servizio civile universale per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. «Invitiamo i giovani a scegliere di dedicare un anno della propria vita all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio», fanno sapere dal comitato. «Coloro che decideranno di svolgere il servizio civile presso il nostro comitato riceveranno, da istruttori qualificati volontari di Croce Rossa, una formazione utile nella vita di ogni giorno e valida come corso base di ammissione: al superamento dell’iter formativo matureranno i requisiti per la qualifica di volontario di Croce Rossa. Inoltre, percepiranno un rimborso spese pari a 507,30 euro mensili e avranno diritto a crediti formativi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione o della formazione professionale. L’impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Durante i mesi di servizio civile i ragazzi potranno svolgere attività che spaziano dal sociale alla logistica, fino ad arrivare, maturati i requisiti formativi, ai trasporti sanitari secondari. Impegno - conclude il comitato - che non è incompatibile con la prestazione di altre attività lavorative/percorsi di studio e formazione». Il bando per la presentazione della domanda che scadrà il prossimo 15 febbraio, è accessibile al link https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/come-partecipare/