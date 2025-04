CIVITAVECCHIA – Appuntamento martedì 15 aprile alle 11 presso l’aula Pucci del Comune di Civitavecchia con il convegno “Coscienti e Connessi: educazione digitale contro il Bullismo”, evento organizzato con lo scopo di promuovere l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, specialmente tra i giovani.

Il convegno è organizzato in collaborazione con Astifosiroma, associazione di promozione sociale che punta a trasformare il mondo del tifo in un laboratorio di valori, con Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio giovanile, una realtà che si distingue per l’impegno nel promuovere valori come l’inclusione e il rispetto, utilizzando lo sport come strumento di cambiamento sociale, con Summae Onlus e con il patrocinio di Città metropolitana di Roma Capitale e Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

L’evento, che si inserisce all'interno di una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il disagio giovanile, vedrà la partecipazione di esperti, figure istituzionali e sportivi che si confronteranno su come l’educazione digitale possa diventare uno strumento efficace nella lotta contro il bullismo, specialmente tra i giovani.

Il Sindaco Piendibene si è soffermato sull’importanza dell’iniziativa: «L'incontro è una tappa significativa di un percorso che mira a sensibilizzare la comunità, le istituzioni e le famiglie sull’importanza di una corretta educazione digitale. Sarà un momento prezioso, in cui avremo modo di approfondire i temi legati alla prevenzione del bullismo e al disagio giovanile, tematiche cruciali per lo stato di salute della nostra comunità. Ringrazio tutti gli ospiti per aver scelto Civitavecchia come sede di questo importante incontro e auguro a tutti i partecipanti un confronto fruttuoso e costruttivo»

Anche il Vicesindaco e Assessore all’Istruzione Stefania Tinti esprime soddisfazione per l’evento in programma: «L'educazione digitale è un aspetto fondamentale nella formazione dei nostri giovani e la lotta contro il bullismo deve essere una priorità di tutti. È essenziale promuovere una cultura di rispetto e inclusione, sfruttando le opportunità offerte dal digitale per contrastare fenomeni dannosi tra i giovani e favorire una maggiore consapevolezza nelle nuove generazioni».

Dopo i saluti del Dott. Michele Grillo – Presidenza del Consiglio - Presidente Associazione “Astifosiroma” (Saluti Istituzionali/ moderatore) interverranno i seguenti relatori: Luca Massaccesi Medaglia Olimpica – Presidente “Osservatorio Bullismo e Disagio Giovanile”, Gen. Marco Cardilli Comandante Polizia Locale – Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott. Mauro Grimaldi Consigliere Delegato Federcalcio Servizi, Antonio Tempestilli Team Manager “Associazione ASTIFOSIROMA” – già Calciatore di serie A, Alessia Pieretti Olimpionica Pechino 2008 - Campionessa mondiale di Pentathlon, Elisa Blanchi 4 volte Campionessa Mondiale, argento olimpiadi di Atene e bronzo olimpiadi di Londra, Dott. Walter Siragusa – Psicologo già Arbitro di calcio, Ing. Alfredo MAISTO Esperto di Cybersicurezza.