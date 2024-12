CERVETERI - Al via un corso di formazione Blsd per adulti e bambini. Promotori dell'iniziativa: i volontari della protezione civile comunale. Il corso, per un massimo di 20 partecipanti, si svolgerà il 6 ottobre in occasione della prima festa degli Angeli Ceretani. Obiettivo: fornire competenze fondamentali in caso di arresto cardiaco o emergenze respiratorie, sia per adulti che per bambini. «Questo corso - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - rappresenta non solo un'opportunità formativa di grande valore, ma anche un gesto concreto di responsabilità collettiva. La capacità di saper agire rapidamente e con consapevolezza può davvero salvare vite umane, ed è un impegno che l'amministrazione comunale sostiene con forza». L'iniziativa si inserisce all'interno delle attività di supporto effettuate dai volontari della Protezione civile. Ultima in ordine di tempo l'aiuto prestato alla popolazione alluvionata di Bagnocavallo e Traversara. «È un segno di vicinanza e di sensibilità verso la comunità - ha aggiunto primo cittadino - un valore che ci impegniamo a portare avanti anche attraverso iniziative come questa». Per partecipare al corso, è necessario inviare una mail di prenotazione all'indirizzo renato.bisegni@comune.cerveteri.rm.it. Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, seguendo l’ordine di arrivo delle richieste.

