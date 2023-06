Come ormai tradizione, giovedì si svolgerà in diocesi la processione del Corpus Domini per le vie della città.

Alle ore 18, presso la cattedrale, il vescovo Orazio Francesco Piazza presiederà la celebrazione eucaristica e subito dopo la processione eucaristica.

Il santissimo sacramento, accompagnato dal clero cittadino e dai religiosi e religiose, autorità, confraternite e fedeli, arriverà al santuario di Santa Rosa per la benedizione.

Alla celebrazione sono invitati i fedeli e tutte le realtà ecclesiali della città (movimenti, associazioni, scout, ordini cavallereschi, confraternite, bambini della prima comunione).

Quest’anno, in via del tutto straordinario, durante il percorso della processione, 22 dipinti originali di formato 2mtx2mt ispirate alle forme più sentite di spiritualità e del divino, accoglieranno il passaggio del baldacchino con la santissima eucaristia e saranno portati a mano da oltre cinquanta allievi marescialli dell’Aeronautica militare come segno di devozione. Il progetto “arte e fede”, presentato dalla diocesi di Viterbo in collaborazione con l’Arciconfraternita del Gonfalone e araldi della Madonna del Carmelo, fondazione Carivit e Viterbo in Fiore, vuole rappresentare un omaggio artistico e di fede al festa del Corpus Domini.