CIVITAVECCHIA – «Con profondo dispiacere ho appreso della morte di Antonio Dolgetta. Prima da colonnello, poi da appassionato e professionale fotografo, Dolgetta ha dimostrato di saper amare intensamente questa città, tanto da lasciarne testimonianza anche in libri, cartoline e documenti. Lascia perciò un vuoto doloroso ma anche un commosso ricordo Alla famiglia le condoglianze dell’Amministrazione e mie personali». Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

«Esprimo il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro amico Col. Antonio Dolgetta – ha fatto eco il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – un uomo che ha vissuto sempre con passione grinta ogni momento della sua esistenza. Modello per le nuove generazioni, non si è risparmiato per insegnare e raccontare, sia nelle occasioni ufficiali che nella quotidianità, le esperienze e le emozioni attraverso la fotografia che lui tanto amava. Le più sentite condoglianze giungano alla famiglia».

«Prezioso collaboratore, uomo umile e di grande competenze, al servizio della Chiesa diocesana attraverso la sua passione di fotografo – ricordano dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia – ci ha lasciato Antonio Dolgetta, autore di gran parte delle foto ufficiali della diocesi. Colonnello dell'Esercito in pensione, aveva 75 anni e da mesi era provato dalla malattia, uno stato che non gli ha impedito di essere sempre disponibile con la sua macchina fotografica. Ha documentato, con splendide immagini, la missione di quattro vescovi e le numerose iniziative delle comunità parrocchiali, le processioni e i convegni. Autore anche di due libri su monsignor Carlo Chenis e sulla storia della Cattedrale. Sarà proprio questa chiesa che tanto amava ad ospitare l'ultimo saluto della comunità sabato 25 novembre, alle ore 10. Alla moglie Sofia, con la quale ha recentemente festeggiato i 50 anni di matrimonio, alla figlia, il genero, le nipoti e la famiglia tutta, le condoglianze del vescovo Gianrico Ruzza, della curia e di tutti gli amici».

Anche a sezione ANGET di Civitavecchia «si associa al dolore della famiglia Dolgetta per la perdita del socio Col. g. t. (cong.) Antonio Dolgetta».