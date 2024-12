ONANO - E’ profondo il cordoglio del paese per la morte di Rosella Rossi, moglie del sindaco Giovanni Giuliani.

Sono decine e decini i messaggio di affetti e vicinanza alla famiglia che in queste ore hanno invaso i social. «L’associazione Pro loco di Onano, il presidente, il direttivo e tutti i componenti si stringono al dolore della famiglia Giuliani–Rossi, del sindaco, della figlia, della sorella e dei parenti tutti per la per la prematura perdita di Rosella». Partecipe al dolore anche il mondo sportivo del piccolo comune della Tuscia. «Il presidente, il direttivo e tutta la squadra, porgono le più sincere condoglianze a Giovanni Giuliani sindaco di Onano e a tutta la sua famiglia, per la prematura perdita della moglie – scrive l’Onano sport calcio 2009 -. Ciao Rosella». Così, anche il gruppo associazione spontanea cittadini di Onano, «Il gruppo Asco si unisce al dolore delle famiglie del sindaco, della figlia, della sorella e dei parenti tutti, per la perdita prematura di Rosella, moglie di Gianni». Venerdì, nel paese, tutti gli eventi organizzati in occasione della Giornata internazionale della donna dalla Pro loco erano stati annullati in segno di rispetto nei confronti del dolore della famiglia.

