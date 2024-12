BASSANO IN TEVERINA - L’amministrazione comunale di Bassano in Teverina esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Grasso per la scomparsa dell’amico Giuseppe.

Uomo di grandi principi morali, Giuseppe Grasso ha dedicato molti anni alla vita amministrativa del nostro paese, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale di opposizione e concorrendo come candidato sindaco contro Ugo Sposetti e Carlo Piccialuti. «Con Giuseppe ho condiviso alcuni anni in opposizione, quando, giovanissimo, mi sono approcciato alla vita amministrativa del mio comune, Bassano in Teverina. È vivido in tutti noi il suo tratto umano: gentile, attento, educato e discreto. Un uomo d’altri tempi. Riposa in pace, Giuseppe», ha dichiarato il sindaco Alessandro Romoli.

