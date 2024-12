VASANELLO - «Un grave lutto colpisce nuovamente la nostra piccola comunità vasanellese. Ci ha lasciati Andrea Trapasso, classe 1967, un grande poliziotto, un amico, un fratello, un collega – lo ricorda Giuseppe Mancuso, presidente del Nuovo sindacato carabinieri -.

Originario di Roma Andrea abitava da molti anni a Vasanello ed era diventato uno di noi. Il poliziotto gigante, sia per la sua altezza che per conformazione fisica. Conosciuto e stimato era una persona eccezionale sempre sorridente e cordiale con tutti. Nonostante la malattia lo attanagliasse da tempo - spiega Mancuso - Andrea non si è mai dato per vinto. Un vero guerriero, un combattente che non ha mai ceduto e nonostante la consapevolezza della gravità, ci ha sempre fatto sperare che avrebbe superato questo brutto male.

Una forza vitale incredibile con uno spirito inscalfibile – prosegue Mancuso nel suo ricordo. Era lui stesso a darti coraggio e a far passare la cosa come da poco conto.

Te ne sei andato in silenzio, dimostrando una grande dignità», prosegue Mancuso.

« Lasci nelle persone che hanno avuto il piacere di conoscerti un grande vuoto. Ciao Andrè, la terra ti sia lieve», conclude profondamente commosso il presidente del nuovo sindacato carabinieri Giuseppe Mancuso.

