TOLFA - «Ciao Marcello, sei stato il più jazz di tutti. Grazie per quello che hai dato al Tolfa Jazz». Ad esprimersi così il oresudente e il direttore artistico del Tolfa Jazz, rispettivamente Egidio Marcari e Alessio Ligi, i quali insieme a tutta l'associazione Tolfa Jazz piangono il grande musicista jazz Marcello Rosa che per anni ha seguito artisticamente il festival. Cordoglio e dolore per questa prematura scomparsa è stato espresso dall'amministrazione comunale di Tolfa: «Ci ha lasciato un grande musicista e amico della Comunità di Tolfa. Cittadino onorario dal 2013, Marcello Rosa ha contribuito sensibilmente alla diffusione della cultura Jazzistica a Tolfa collaborando e sostenendo il Tolfajazz. A Tolfa ha dedicato la melodia Walking Down Tolfa Street». A Marcello Rosa il Comune di Tolfa ha consegnato una targa speciale per omaggiarlo di 10 di presenza al Festival curando per anni anche la direzione artistica della manifestazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA