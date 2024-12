TARQUINIA - Servizi di controllo straordinario del territorio sul litorale viterbese anche nel weekend appena trascorso. I dispositivi, coordinati dal dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tarquinia, si sono svolti con l’ausilio di pattuglie della Polizia di Stato del Commissariato, del Reparto prevenzione crimine di Roma e della Sezione Polizia stradale di Viterbo.

I servizi sono stati organizzati per incrementare il livello di sicurezza nelle zone del litorale particolarmente affollato di turisti e vacanzieri nel periodo estivo, con particolare attenzione ai locali di divertimento maggiormente frequentati dai giovanissimi.

Durante le attività è stata garantita una vigilanza dinamica nelle strade e nelle vie più frequentate con l’effettuazione di numerosi posti di controllo, in particolare nelle località di Montalto Marina e del Lido di Tarquinia.

Complessivamente sono state identificate 224 persone, di cui molte di nazionalità straniera e diverse con precedenti di polizia e 168 veicoli.

Sono state elevate tre sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada.

In particolare è stata contestata un’infrazione per guida senza patente con conseguente denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria del conducente e sequestro amministrativo del veicolo.

Proseguiranno nel corso dell’estate i controlli rafforzati sul litorale viterbese finalizzati a prevenire ogni forma di illegalità e garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, secondo quanto disposto dal questore di Viterbo.

