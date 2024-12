FIUMICINO - Cotrolli serrati su tutti il territorio: un servizio straordinario è stato svolto dalla Polizia di Stato sul litorale laziale. Lo scorso pomeriggio, gli agenti del commissariato di Fiumicino, con l’apporto di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione e Crimine e dei colleghi della Divisione Amministrativa della Questura, hanno svolto una serie di verifiche nella cittadina laziale. 92 sono le persone identificate e 54 le autovetture controllate. Svolti controlli amministrativi in 4 esercizi commerciali. Controllata anche una struttura ricettiva alla quale è stato contestato il fatto di avere un numero di posti superiore a quanti dichiarati all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Sempre nell’ambito dei controlli straordinari è stato arrestato un 32enne per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni; lo stesso si è opposto con violenza ai poliziotti intervenuti per una segnalazione di lite.