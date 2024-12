CIVITAVECCHIA – La risposta ai furti nelle abitazioni di Borgata Aurelia e delle altre zone della città, come sempre arriva dalla Polizia: il commissariato di viale della Vittoria ha incrementato i controlli, con uomini e mezzi in strada al fine di creare un deterrente incisivo contro determinati reati.

Proprio venerdì sera i poliziotti hanno organizzato un consistente servizio straordinario ad “alto impatto distrettuale”, con una capillare azione di controllo del territorio soprattutto nelle zone residenziali e commerciali di Civitavecchia. Dalle 19 all’una, alcune unità del commissariato, unitamente a cinque equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Questura, sotto la guida di un ispettore hanno eseguito una serie di controlli sia sui veicoli in transito in città che sulle persone.

In particolare gli agenti hanno identificato 236 persone, su 226 dei quali si sono resi necessari accertamenti più approfonditi. Ben 51 le persone con precedenti penali individuate tra quelle fermate.

Grande lavoro dei poliziotti anche per quanto riguarda i veicoli: 118 quelli sottoposti ad ispezione nel corso di ben undici posti di controllo effettuati dalle pattuglie in diversi punti di Civitavecchia.

E proprio questo tipo di attività, oltre a costituire un efficace strumento ispettivo a campione, continua a rivelarsi un ottimo deterrente per quanto riguarda i furti nelle abitazioni private.

La presenza delle volanti, infatti, oltre ad essere percepita come un pericolo per i ladri, viene salutata positivamente dai tanti residenti in transito e contribuisce a creare un clima di fiducia tra i cittadini.

Non sono mancati i controlli nelle zone commerciali del territorio.

