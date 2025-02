S. MARINELLA – Sarà Ars Ambiente, il nuovo Direttore di Esecuzione del Contratto per il controllo dei servizi della Gesam, la società che ha in appalto la raccolta differenziata. L’insediamento è diventato esecutivo il primo gennaio, a seguito della manifestazione d’interesse indetta dall’Ente lo scorso novembre, per la ricerca della figura professionale che si occuperà di supervisionare il rispetto del contratto della Gesam. Ars Ambiente Srl, con sede legale a Gallarate, è nata nel 2001 dalla volontà di Giorgio Ghiringhelli e Michele Giavini e si occupa di consulenza tecnica, progettuale e normativa ad aziende ed enti impegnati nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti. Sarà compito loro quindi, assicurarsi che il contratto di appalto venga eseguito nel rispetto degli standard di qualità, dei costi e delle condizioni pattuite con il Comune. Nella pratica, il direttore di esecuzione dovrà sincerarsi che il servizio di igiene ambientale sia efficace e ottimizzato, attraverso il monitoraggio continuo e i controlli tecnico-contabili, presentando periodicamente un rapporto al Rup. “Il 30 gennaio – dice il sindaco - abbiamo incontrato Ars Ambiente e Gesam, per definire un programma di intervento risolutivo, certi di essere sulla buona strada per un miglioramento del servizio”. “L’affidamento ad una società esperta darà un importante contributo al servizio di raccolta e smaltimento - dichiarato il delegato all’ambiente Alessio Magliani - la società Gesam è impegnata a migliorare il servizio, con l’intento di superare le criticità che più volte abbiamo evidenziato. Dal canto suo il Dec è pronto a lavorare in sinergia con il gestore, per rispondere alle esigenze della città e migliorare la qualità del servizio”. A questo impegno, si aggiungeranno una serie di iniziative attese dalla città, come l’attivazione delle fototrappole per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti.