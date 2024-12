S. MARINELLA – Il sindaco Tidei ha inviato, attraverso i social, un saluto di buon anno ai cittadini trovando il modo anche di fare un bilancio di fine anno.

«Considerato che nel mondo le cose non vanno bene – dice il sindaco - ci sono guerre dappertutto, bambini che vengono massacrati e uccisi e soprattutto una situazione che oggi rischia di portarci ad un conflitto nucleare che certamente sarebbe la distruzione del mondo. Atterrando su Santa Marinella, posso dire, che noi abbiamo approvato pochi giorni fa e lo abbiamo fatto tra i primi Comuni in Italia, il bilancio triennale che ha assolutamente i conti positivi. Quindi un bilancio che ci fa ben sperare dopo l’uscita dal dissesto. Il primo bilancio che approviamo dopo sei anni di sacrifici e siamo riusciti a portare i conti in ordine e non è poco, perché oggi avere i conti in ordine non è facile perché ha significato pagare i debiti che abbiamo ereditato dalla precedente giunta. Noi possiamo dire che oggi stiamo lavorando seriamente ed abbiamo messo in campo tante opere pubbliche, ma soprattutto abbiamo inserito nel bilancio 2025-2027, 51 milioni di opere pubbliche che vanno dalla piscina comunale, al palazzetto dello sport, al nuovo campo sportivo, alla sede comunale e ora anche per un nuovo teatro, perché pensiamo di fare, prima della scadenza di questo mandato, il teatro comunale, una piazza centrale all’Ex Fungo, e di dare alla Passeggiata al Mare e alla nostra cittadina, una dignità anche a livello urbanistico e ornamentale. Quindi ciò che vogliamo fare è quello che ovviamente abbiamo scritto nel programma elettorale e cioè ridare a Santa Marinella la dignità che si merita, perché oggi stiamo in una cittadina più vivibile, una località più frequentata e un territorio che deve puntare ad un turismo di alto livello, utilizzando sia il mercato romano sia quello crocieristico composto da tre milioni e mezzo di turisti. Certamente oggi si apre una nuova stagione dello sviluppo e della buona occupazione, grazie anche al bilancio che abbiamo approvato. Certo le cose da fare ce ne sono ancora, dobbiamo puntare sull'aumento della raccolta differenziata, su una città più pulita, sull’arredo urbano, su cui abbiamo stanziato quasi un milione di euro per mettere a posto tutte le parti ammalorate della città, sia in centro che in periferia e un nuovo arredo che preveda il verde, la sistemazione dei fossi, la nuova grande vasca di laminazione a Ponton del Castrato e del fosso di Castelsecco e, in modo particolare, lavoreremo nel 2025 sulle barriere soffolte e sul recupero di quei tratti di spiaggia che oggi purtroppo sono scarsamente utilizzati». «Questo è quanto faremo – conclude Tidei - ma certamente il programma è molto più ampio. Vi faccio tanti auguri, li faccio anche all'opposizione, quell’opposizione che qualche volta esagera e dunque la invito ad una maggiore tranquillità e serenità, ma soprattutto, laddove possiamo lavoriamo insieme e trovare un terreno comune». Sempre via social, il sindaco, ha inviato una lettera ai residenti. “Cari concittadini – si legge nella missiva - auguro a voi tutti un felice e prospero 2025. Continueremo a guardare al futuro con entusiasmo, pronti alla concretezza dei numerosi progetti che sono già in atto, pensati e voluti per dare nuovo impulso al nostro territorio che diventerà ancora più vivibile ed accogliente. Ringrazio il personale comunale, le associazioni, gli istituti religiosi, le scuole e tutte le realtà che collaborano con noi per il bene della comunità. Buon anno ai nostri giovani concittadini, siete il futuro della città e vi dobbiamo dare fiducia offrendo tutte le opportunità per crescere e realizzare i vostri sogni. Infine, un augurio speciale anche alle persone anziane, custodi della storia del nostro tempo, perché non vengano lasciate sole ma possano essere circondate da calore ed affetto”.

