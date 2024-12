LADISPOLI - Dopo il successo del primo incontro del 27 marzo, continua in biblioteca "Filosofarte. Storie di vita in essere: raccontarsi, ascoltare, condividere", percorso esperienziale dedicato ai "diversamente giovani", ragazzi e ragazze dai 50 anni in su. Filosofarte è un'esperienza che viaggia sulle note dell’ispirazione, durante la quale il viaggiatore sceglie di esplorare creativamente diverse dimensioni con spirito di meraviglia ed entusiasmo; una voce che invita a partecipare, ad esserci in semplicità, con spirito di accoglienza e condivisione; una pratica della filosofia che accende sguardi di attenzione verso noi stessi, in un gioco continuo di riflessi che abbracciano la vita tutta. Ogni incontro si fa da sé, grazie alla partecipazione di ognuno, narratore del proprio sentire. Gli appuntamenti si terranno in biblioteca ogni mercoledì mattina, dalle 9:30 alle 11:30 e la partecipazione è di volta in volta scelta spensierata: è possibile partecipare ad ogni incontro o solo ad alcuni, scegliendo di esserci come e quando si sente; ogni settimana i partecipanti riceveranno l’aggiornamento e il programma degli appuntamenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA