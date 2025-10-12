LADISPOLI - La situazione dei container abbandonati sta sfuggendo di mano. Crescono giorno dopo giorno le lamentele dei residenti riguardo allo stato di abbandono su strade e marciapiedi di fronte alle strutture adibite ad indumenti usati da consegnare alle persone più povere. Una delle ultime segnalazioni riguarda il degrado nel piazzale Glasgow, al Cerreto. Evidentemente parecchi incivili se ne stanno aprofittando depositando di tutto a terra, non soltanto vestiti vecchi o scarpe consumate, ma anche sacchetti della spazzatura, giocattoli rotti, libri e persino materiali ingombranti che andrebbero smaltiti al contrario nell’isola ecologica. Uno scenario che attira anche i roditori. Alcuni abitanti hanno proposto pure di rimuovere questi container per impedire che la situazione si aggravi ancora. Altri invece chiedono l’installazione di telecamere o fototrappole per fermare gli “sporcaccioni” cronici.

