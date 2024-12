LADISPOLI – Piazza Falcone già inaccessibile in alcune parti. È iniziato l’allestimento del palco sui cui saliranno Gianna Nannini e Ema Stokholma la sera del 31 dicembre per il grande concerto di Capodanno. Sono iniziate di sera le operazioni e il sindaco, Alessandro Grando, ha effettuato un sopralluogo. «Sarà un palco fenomenale», sono le parole del primo cittadino. Disagi inevitabili per i cambiamenti alla viabilità che si prolungheranno fino alla notte del primo gennaio, dopo naturalmente lo show. Piazza Falcone sarà interamente pedonalizzata a partire dalle ore 16 del 31 dicembre, con varchi aperti in via Firenze, via Torino, via De Begnac e via Gentile. Dalle 18 del 31 dicembre e fino alle 3 del primo gennaio sarà inoltre chiuso al traffico il tratto di via Firenze compreso tra il ponte Heusenstamm, lato via Claudia e l’incrocio con via Castellammare di Stabia. In piazza Falcone, per consentire il montaggio degli allestimenti, è stato già istituito il divieto di sosta nell’area dedicata al palco e al backstage. Ci sarà caos relativamente ai parcheggi. L’area più ampia per lasciare l’auto è in via Firenze, a circa 200 metri dal concerto. I portatori di handicap muniti del contrassegno disabili potranno parcheggiare il proprio veicolo in piazza Falcone, con accesso dal varco numero 4 di via Gentile (tutti gli spettatori invece potranno accedere dalle 19 dai varchi 1 e 2, rispettivamente di via Firenze e via Torino). La zona food sarà allestita all’interno della parte pedonalizzata, di fronte al palazzetto comunale. Si arriva al concertone dopo tante polemiche e poi la cancellazione di Emis Killa e Guè Pequeno per far posto a Gianna Nannini. Il budget speso è di 370mila euro.

