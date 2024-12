TUSCANIA - Domenica prossima, alle ore 17, il teatro Veriano Luchetti ospiterà un concerto di beneficenza. L'evento, organizzato dall'associazione musicale del Tuscia con il patrocinio del Comune, sosterrà l'Aps Ruben Ciarlanti nella sua importante missione: dotare la comunità di defibrillatori e formare cittadini all'uso di questi preziosi strumenti salvavita. L'Orchestra della Tuscia delizierà il pubblico con un repertorio variegato, che spazia dai classici del tango di Piazzolla alle note più famose del pop internazionale, passando per i grandi successi della musica italiana. Da "Libertango" a "New York New York", da "I don't want to miss a thing" a "Il Cielo", sarà un viaggio musicale coinvolgente ed emozionante. Negli ultimi anni, l'arresto cardiaco è diventato un'emergenza sanitaria sempre più diffusa: un defibrillatore nelle vicinanze può fare la differenza tra la vita e la morte. L'Aps Ruben Ciarlanti, nata dopo la tragica scomparsa del giovane, si impegna a diffondere questi dispositivi salvavita sul territorio e a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della rianimazione cardiopolmonare. Grazie al sostegno di tanti, in soli 15 mesi sono stati installati 28 defibrillatori e formati oltre 350 persone.

Il progetto "La musica fa bene al cuore" unisce la passione per la musica alla solidarietà, dimostrando che l'arte può essere uno strumento potente per fare del bene.

L'ingresso è libero e le offerte raccolte saranno destinate interamente all'acquisto di nuovi defibrillatori e all'organizzazione di corsi di formazione.

