TARQUINIA - Si terrà sabato 23 novembre, al Teatro Rossella Falk di Tarquinia, il “Concerto per Leandro”, in ricordo del M° Piccioni, compositore di musica da film, per lo spettacolo teatrale e televisivo, direttore d’orchestra, arrangiatore e pianista, recentemente e prematuramente scomparso.

Alla presentazione del concerto evento sono interventi il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, il professor Maurizio Brunori, presidente della Fondazione Etruria Mater e il direttore artistico del teatro Rossella Falk, Giancarlo Capitani che, nel ricordare le opere e il percorso artistico di Leandro Piccioni, uno dei maggiori musicisti europei e strettissimo collaboratore del Premio Oscar Ennio Morricone, hanno ricordato in modo affettuoso e commosso anche la sua poliedrica ed umanissima personalità (la presentazione nel video realizzato da Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni con la collaborazione della Redazione di Oltrepensiero).

Nonostante la sua notevole notorietà e gli impegni a livello internazionale Leandro Piccioni non ha mai dimenticato, è stato vibratamente sottolineato, le sue origini e nemmeno chi personalmente lo conosceva.

Tante sono state anche le sue collaborazioni o presenze in iniziative culturali locali.

Sul palco del teatro comunale di Tarquinia per ricordarlo da un punto di vista strettamente musicale, salirà sabato il Quartetto d’Archi Eos.

Formato nel 2016, al conservatorio di “Santa Cecilia” di Roma, si è già imposto all’attenzione del mondo musicale italiano e internazionale, vincendo premi prestigiosi in Italia, Svizzera e Germania. Il programma del concerto prevede anche l'esecuzione, tra le altre, di “Rebecca la prima moglie”, musica creata dal compositore di Tarquinia, colonna sonora dell'omonima Serie Tv, diretta da Riccardo Milani, andata in onda su Rai1 nel 2008.La conferenza stampa di presentazione del “Concerto per Leandro” è stata anche occasione per ufficializzare formalmente la nomina di Giancarlo Capitani a direttore artistico del Teatro Rossella Falk, in passato più volte assessore e consigliere comunale, figura con esperienza e competenza nel campo della programmazione teatrale e musicale alla quale è stato affidato il compito di rilanciare il ruolo di centralità e valenza culturale della più importante struttura della città destinata ad ospitare spettacoli di alto livello.

