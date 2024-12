VITORCHIANO – Riprendono le iniziative di solidarietà promosse dal comune di Vitorchiano e dalla parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo a favore dei meno fortunati. Sabato 16 marzo dalle 9 alle 20 negli esercizi commerciali del paese sarà attiva una raccolta alimentare a favore della Caritas parrocchiale, con il sostegno del Gruppo comunale di protezione civile e dei volontari della parrocchia.

Nei punti attivi sarà possibile donare varie tipologie di generi alimentari a lunga scadenza che saranno destinati alla distribuzione a famiglie in difficoltà economica: latte Uht, olio d’oliva, pasta, riso, farina, pomodori pelati, biscotti, pancarré, succhi di frutta, legumi in scatola, tonno in scatola, omogeneizzati, zucchero e caffè. Nella serata dello stesso sabato 16 marzo, a partire dalle 20,30, nella locanda di Sant’Agnese i ragazzi della giornata mondiale della Gioventù, in collaborazione con la pro loco di Vitorchiano, dopo il positivo risultato dello scorso anno prepareranno una simpatica “Cena delle spie”. Una serata intrigante e divertente alla ricerca di agenti segreti nascosti tra i convitati, risolvendo un enigma per salvare il paese da un complotto internazionale. Oltre ad essere una bella occasione per stare insieme a tavola, essa è anche un mezzo attraverso il quale i giovani intendono finanziare il loro prossimo appuntamento con il Papa a Seul nel 2027 e consolidare il loro gruppo. Possibilità di menù adulti e menù bambini. Il sindaco Ruggero Grassotti con tutta l’amministrazione comunale e il parroco don Gualberto Pirri invitano tutta la cittadinanza a dare il proprio contributo a favore dei meno fortunati e ringraziano quanti avranno il piacere di partecipare a questi momenti di solidarietà e condivisione.

