ALLUMIERE - Si terrà sabato 25 novembre, presso il capannone della Castagna di Allumiere (in loc. S. Antonio), alle ore 16.30, l'assemblea dei soci. All'ordine del giorno dell'assemblea la relazione sulla commercializzazione delle castagne 2023 e il pagamento del prodotto conferito. Il totale della produzione è stato di q. 192,54. Al termine della stagione delle castagne il totale delle entrate è stato di 46.118,03euro, a fronte di 41.640,35euro; l'utile conseguito è stato di 4.477,68. "Il quadro della commerciali: anziane ci dice come la produzione, nella sua quantità e qualità, sia stata penalizzata dallo condizioni climatiche. La pezzatura, formata prevalentemente da frutti di mcdia e piccola gmndezza (80-85 pezzi al kg) ha permesso di spuntare prezzi abbastanza soddisfacenti. che avrebbero potuto esci., migliori se fossero state presenti castagne di prima scelta (Barone) - spiegano dal consiglio di amministrazione - da tempo si raccomanda per ottenere una migliore remunerazione, di raccogliere giornalmente le castagne. di separare i frutti bacati e di non mischiare i marrone con le gentili. Queste sono le condizioni per essere apprezzati sul mercato e per ambire a vendite redditizie. Un appello accorato va fatto a tutti quei soci, che, sfiduciati dalla scarsità della produzione. non hanno provveduto alla sterpatum dei castagneti e alla raccolta delle castagne. I nostri impianti hanno dovuto affrontare ed affrontano molte avversità,a il male maggiore è l'abbandono dei castagneti. Curiamo il bosco produttivo come un vero e proprio frutteto; i castsgneti fanno parte del nostro paesaggio, della nostra cultura, della nostra economia. Una ulteriore riflessione va fatta su una pratica che si sta pericolosamente diffondendo fra i soci: la vendita individuale. Sono tollerabili piccole vendite individuali per forniture familiari, ma creano enormi difficoltà le vendite in vado modo organizzate, perché sottraggono all'ammasso sociale la parte migliore del prodotto. Questo tipo di vendite si sta configurando come un'attività concorrenziale rispetto a quella della Cooperativa, dalla quale si pretende di farsi carico dell'invenduto spesso formato da castagne medio - piccole e stanche (non fresche), che devono essere valorizzate dai soci che conferiscono giornalmente tutto il loro raccolto. La cooperazione si basa sulla collaborazione leale di tutti i soci, che rende possibile il raggiungimento dei migliori risultati. Per quanto riguarda il capannone e il piazzale antistante abbiamo rappresentato agli attuali amministratori, sin dall'inizio del loro mandato. le numerose criticità. Attendiamo fiduciosi concrete risposte nell'interesse della Cooperativa e delle popolazioni di Allumiere e Tolfa".

©RIPRODUZIONE RISERVATA