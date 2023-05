LADISPOLI - Automobilista distratto prende in pieno due vetture parcheggiate in via Ancona e poi fugge senza fermarsi. Amara sorpresa per i rispettivi proprietari delle auto che dovranno pagare i danni per quanto subito. Analoga situazione per altro accaduta giorni fa a Valcanneto, frazione di Cerveteri dove un residente aveva denunciato lo stesso tipo di trattamento. I cittadini chiedono maggiori controlli proprio per individuare chi guida a folle velocità per le vie del centro urbano.

