Finisce ai domiciliari un 76enne, originario della provincia di Crotone, ma residente a Fabrica di Roma, già noto alle forze dell’ordine, dopo che la condanna a quattro mesi per lesioni aggravate è diventata definitiva.

L’episodio risale all’anno 2016 quanto l’anziano, come emerso dalle indagini all’epoca svolte dai carabinieri della locale Stazione, per futili motivi colpì alla testa la vittima con una bottiglia in vetro procurandogli delle gravi lesioni.

L'uomo è stato rintracciato presso il suo attuale domicilio, nel territorio di Fabrica di Roma, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, sotto il costante controllo dei carabinieri per assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività quotidiane svolte dai carabinieri per garantire il rispetto delle disposizioni giudiziarie e tutelare la sicurezza del territorio.