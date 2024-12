CIVITAVECCHIA – Palloncini bianchi, applausi e soprattutto tante lacrime. Un silenzio surreale, rotto da singhiozzi e tante domande, troppe, rimaste senza risposta. La città si è fermata per i funerali di Giordano Sacchetti, il 17enne morto giovedì scorso, nel tragico incidente di via Sanzio. Uno schianto in moto, appena uscito da scuola. In tantissimi si sono stretti attorno ai genitori e al fratello, alla famiglia tutta. Un abbraccio commosso e pieno d’affetto.