CIVITAVECCHIA — Intervento “classico” per i Vigili del fuoco questa mattina alle 10.00 alla Repubblica dei Ragazzi. Un cucciolo di gatto si era arrampicato in cima a un pino marittimo, senza più riuscire a scendere. Dalla caserma Bonifazi è partita una squadra con autoscala AS17: una volta posizionato il mezzo, gli operatori hanno raggiunto l’animale e lo hanno imbracciato in sicurezza, riportandolo al piano stradale.

Il felino, in buone condizioni, è stato consegnato al personale della struttura. Nessun danno e nessuna persona coinvolta. L’operazione, gestita con le consuete procedure di sicurezza per interventi in quota, ha permesso di risolvere rapidamente l’emergenza, evitando rischi sia per l’animale sia per chi si trovava nell’area.

