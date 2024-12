CIVITAVECCHIA – Il mondo dell'avvocatura locale e la città dicono addio all’avvocato Luigi Benni, morto questa mattina a 91 anni. Per decenni è stato un punto di riferimento per il foro cittadino, brillante, maestro per le giovani generazioni e un amico per tanti, sempre pronto a dispensare consigli e suggerimenti, con la sua disponibilità ed il suo garbo. Ha fatto parte del consiglio dell’ordine degli avvocati alla fine degli anni ‘70; ordine che, qualche anno fa (nella foto insieme all’allora presidente Paolo Mastrandrea) gli ha consegnato il riconoscimento della “Toga d’oro” per i cinquant’anni di professione. È stato uno dei punti di riferimento nel diritto del lavoro: per anni è stato lui a seguire le cause di lavoro, ad esempio, per la Cgil.