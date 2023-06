CIVITAVECCHIA – Si è spento dopo una lunga malattia Ezio Calderai, classe 1941, avvocato cassazionista. Nel corso degli anni è stato uno dei protagonisti della vita politica e sociale cittadina, ricoprendo anche diversi incarichi; esponente della Democrazia Cristiana, è stato Sindaco per qualche mese, a cavallo degli anni ‘90, e, tra l’altro, presidente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, fornendo sempre contributi puntuali e interessanti. Uomo brillante e di cultura, dalle tante passioni e dalla grande voglia di contribuire alla crescita della città, ha condotto a lungo una battaglia sulla Fondazione Cariciv, ai tempi della truffa subìta dall’ente. Tanti i messaggi di cordoglio sui social.

«Ciao Ezio, ci mancheranno la tua amicizia, la tua cultura e la tua ironia» scrive l’amico Fabrizio Barbaranelli che lo volle come assessore all’Urbanistica nel corso del suo mandato da Sindaco: ricoprì infatti l’incarico dal 1985 al 1991.

«L’ Avvocato Ezio Calderai sceglieva ed usava le parole con cura e amore. Cura, perché le imprecisioni erano intollerabili per un professionista come lui, appassionato di letteratura e arte oltre che di diritto. Amore, perché il suo interlocutore era importante quanto se non di più di quello che doveva dire. Il dolore e il senso di vuoto che si avverte, in queste prime ore senza di lui, ci fanno brancolare nel buio, rendendo difficile, se non impossibile, scegliere le parole giuste per descrivere un uomo che è stato per noi maestro e amico, padre e guida, in un lungo percorso insieme. Il ricordo della sua dolcezza unita a rigore, diretta ad ottenere il meglio da noi, così come della sua ironia, della sua amabile distrazione e svagatezza, propria delle persone intelligenti, e della sensibilità che lo contraddistingueva sarà di conforto a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di volergli bene. Con infinito affetto e partecipazione al dolore della moglie Marina e delle figlie Valentina ed Elisa». Questo il messaggio dei colleghi e i collaboratori di sempre dello Studio legale dell'Avv. Ezio Calderai: Marisa, Isabella, Mirella, Francesca Romana, Simona, Francesco, Cristiana.