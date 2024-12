LADISPOLI - «Ormai quelle scale sono quasi inutilizzabili. Si rischia di farsi male o di essere “assaliti” da qualche insetto». Lo sfogo è dei residenti del quartiere di Palo. Il ponte che collega la zona, in via del Ghirlandaio, al quartiere Messico è ormai ricoperto da una foltissima vegetazione. «Un vero e proprio covo per insetti e altri animali», si sfogano i residenti delle zone interessate. «A rischio non c’è solo l’incolumità pubblica ma anche la salute».

«Dallo scorso anno non è cambiato nulla», proseguono ricordando come anche nella passata estate per poter accedere alla struttura fosse necessario fare la gimkana.

Ma dalla periferia al pieno centro città la situazione non cambia. Marciapiedi “out” per i pedoni. Tutta colpa delle sterpaglie che crescono rigogliose «senza che nessuno intervenga per ripristinare un po’ di decoro». Lo sfogo dei ladispolani è unanime.

«Che fine hanno fatto gli interventi di sfalcio annunciati dall’amministrazione comunale?».

E così mentre si aspetta e si spera in un intervento da parte degli enti preposti, i pedoni (compresi anziani e bambini) sono costretti a fare lo slalom tra le auto per potersi spostare da una zona all’altra. Il rischio ovviamente è sempre lo stesso: l’incolumità propria e degli automobilisti.

«Non se ne può più», si sfogano ancora. «Ladispoli ormai è irriconoscibile».

