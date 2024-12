LADISPOLI – Cinque incidenti tra il 24 dicembre e Santo Stefano. È un miracolo che non ci siano feriti gravi dopo i tanti schianti avvenuti nel centro urbano in poche ore con gli agenti della polizia locale di viale Mediterraneo che hanno fatto avanti e dietro per eseguire i rilievi ad iniziare dall’impatto tra due vetture sulla Settevene Palo all’imbocco con la A12, uno dei punti più critici del litorale dove entro il 2024 verrà realizzata una rotatoria dopo il benestare di Anas e Regione. Scontro poi tra due auto in via Palo Laziale, altra carambola all’incrocio tra via Napoli e via Venezia, sul corso principale viale Italia e poi anche all’incrocio tra via Napoli e via Flavia dove in quest’ultimo caso è stato coinvolto un minore a bordo del suo scooter. Tamponamento a catena invece segnalato tra via Flavia e largo Capitanerie di porto. Solo per miracolo in tutti questi incidenti si è registrato un ferito, una giovane minorenne trasportata all’Aurelia Hospital e già dimessa. Cittadini e comitati di zona continuano a segnalare la pericolosità di alcuni tratti per via dei segnali stradali arrugginiti o inesistenti, della poca illuminazione e delle strisce zebrate erose dalla pioggia. In altre situazioni la colpa è degli stessi automobilisti distratti perché alla guida con il telefonino in mano. Il comune di Ladispoli è corso comunque ai ripari in alcuni quartieri residenziali installando dei dossi per far rallentare i veicoli.

