CIVITA CASTELLANA - Vista l’attuale situazione dei campi di inumazione del cimitero civico, con gli spazi da destinare a nuove sepolture oramai in via di esaurimento, come da normativa vigente il comune di Civita Castellana ha disposto la bonifica dei campi 2 e 3, dove sono state sepolte salme da oltre dieci anni: si può, pertanto, procedere con la esumazione ordinaria per la riduzione dei resti.

In quell’area, soltanto sei salme – per le quali non è ancora decorso il termine dei dieci anni previsti per le inumazioni – non verranno traslate, ma resteranno lì fino a scadenza naturale dei termini.

Per motivi d’igiene e salute pubblica, dunque, sarà interdetto l’accesso al pubblico nei campi di inumazione 2 e 3 e negli spazi direttamente prospettanti, all’interno del cimitero civico sito in via Monsignor Tenderini e via Don G. Bodini, con decorrenza dalle ore 7 del giorno 15 luglio prossimoe fino al termine delle operazioni. Durante le operazioni di esumazione, il comune dispone che venga adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti e ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate; che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per garantirne la riservatezza ed impedire l’accesso ad estranei; che le operazioni di esumazione siano condotte dalle 7, tutti i giorni esclusi i festivi, fino al completamento delle stesse, fatte salve esigenze di servizio; che I’impresa affidataria del servizio e il direttore di esecuzione del contratto si occupino di redigere apposito verbale da cui emergano i nominativi e le condizioni del ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta). Si invitano i familiari di tutti i defunti interessati dalle esumazioni, per disporre della destinazione dei resti mortali dei propri congiunti, a rivolgersi all’ufficio Servizi cimiteriali, presso la sede comunale sita in Piazza Matteotti n. 3 (recapiti telefonici 0761- 590228 e 0761590203) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30. L’operazione di esumazione ordinaria è gratuita nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I servizi descritti sono, invece, a pagamento negli altri casi, secondo le vigenti tariffe. I familiari che intendono presiedere alle operazioni di esumazione potranno recarsi presso il cimitero nei giorni indicati dal personale dei servizi cimiteriali.

Per tutte le ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 0761590228 e 0761590203 oppure leggere il testo completo dell’ordinanza al seguente link: https://bit.ly/3KKb9BZ

