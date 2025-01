FIUMICINO - Sopresa a Fiumicino dove, a piazzale Mediterraneo, i cittadini si sono trovati davanti un ospite insolito: un cigno , in tutta la sua bellezza, è stato avvistato.

L’animale, maestoso e fuori contesto, si è concesso una “passeggiata” tra i passanti in una giornata di sole. Le foto scattate dai curiosi, attratti dall’insolita scena, sono arrivate in redazione e testimoniano l’eleganza dell’esemplare in un luogo certamente insolito per la sua presenza.

Non si tratta, però, di un episodio isolato.

Da qualche tempo, sia il canale dei pescatori sia la darsena sono diventati il teatro di incursioni da parte di questi splendidi animali, attirando l’attenzione e la meraviglia dei cittadini e dei turisti. Se da un lato la loro presenza rappresenta un momento di contatto affascinante con la natura, dall’altro non manca un aspetto più problematico. I cigni, infatti, pur essendo simboli di grazia, possono rivelarsi irascibili e pericolosi, soprattutto se disturbati o minacciati.

Gli esperti ricordano che questi animali vanno rispettati mantenendo la giusta distanza, senza cercare di avvicinarli o toccarli, in quanto il loro carattere difensivo può portare a reazioni aggressive. Episodi come quello del piazzale Mediterraneo mettono in evidenza quanto sia importante sensibilizzare i cittadini sul rispetto della fauna selvatica, soprattutto in contesti urbani dove il contatto tra uomini e animali può generare situazioni imprevedibili.