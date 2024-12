Un ciclista è stato travolto da un’auto e trasportato in ospedale in eliambulanza. L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 12,30 lungo la strada provinciale Mazzanese, nel territorio del comune di Nepi.

Per cause in contro d’accertamento il ciclista di 71 anni è stato investito da una vettura. Soccorso dai sanitari del 118, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato l’uomo al policlinico Gemelli di Roma dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.