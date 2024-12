LADISPOLI – Ruspe e operai in azione in via Venezia: ripartono i lavori per la nuova pista ciclabile. Non è la prima volta in realtà. Dall’inverno scorso sono iniziati ma interrotti diverse volte. Transenne tolte, poi rimesse, smantellate nuovamente e ora di nuovo al loro posto. Un tira e molla che continua a creare grattacapi ai residenti che vivono non solo in via Venezia ma anche nelle strade limitrofe come via Napoli, via La Spezia, via Palermo e via Fiume. Questa volta però il cantiere dovrebbe essere definitivo partendo dall’incrocio tra via Ancona e via Venezia, davanti ai giardini pubblici e alla chiesa Santa Maria del Rosario, per arrivare su in via Rapallo. E qui è stato risolto il dilemma: il tracciato, come spiegato già dall’amministrazione comunale, passerà da via Oneglia (tagliando, dunque, per un tratto, su via Rapallo) e via Spinelli e da lì raggiungere piazzale Roma e quindi lo scalo ferroviario. Il sindaco, Alessandro Grando, aveva già chiarito in consiglio comunale che tale scelta comunque non priverà la carreggiata di ulteriori metri. Gli abitanti, almeno, sperano che i lavori possano procedere a passo spedito per evitare polvere e trovare finalmente qualche parcheggio in più. Ladispoli si prepara a rifarsi il look con le piste ciclopedonali che si estenderanno sull’intero territorio comunale grazie ad oltre 3 milioni di euro tra soldi regionali, fondi propri e quelli di Città Metropolitana. Restyling nel quartiere Caere Vetus con piazza Odescalchi completamente stravolta per l’inserimento di nuovi parcheggi. Una decisione questa che ha fatto storcere il naso alle associazioni ambientaliste, soprattutto a Salviamo il paesaggio litorale nord. A tutto questo andrà aggiungersi anche il cantiere lungo i giardini di via Ancona e via Odescalchi avviato da pochi giorni con l’installazione delle transenne nel parco pubblico. Questa volta il tracciato rosso collegherà il cuore ladispolano alla frazione balneare di Marina di San Nicola raggiungendo il comune di Fiumicino. Un’idea affascinante che per la prima volta sarà messa nero su bianco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA