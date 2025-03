LADISPOLI - «Contiamo di finire entro aprile». L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini, è fiducioso sull’andamento dei lavori per il completamento, da un lato, della ciclabile che da Torre Flavia raggiunge la stazione ferroviaria e, dall’altro, della passerella che collegherà il lungomare Marco Polo a via San Remo consegnando a Ladispoli, di fatto, un nuovo tratto di lungomare dove poter passeggiare.

Per quanto riguarda il tracciato rosso si attende il completamento del tratto mancante: quello che da via Venezia arriverà alla stazione ferroviaria passando per via Rapallo e zone limitrofe. Strade che dai cittadini e dall’opposizione sono state definite troppo strette, con la carreggiata già al limite e dove si teme possa sparire il marciapiede a discapito proprio dei pedoni.



A questa ciclabile va ad aggiungersene un’altra: quella che collegherà Ladispoli a Fiumicino passando da Marina di San Nicola: «La maggior parte del lavoro è stato fatto, manca il tratto centrale nei pressi del mercato», ha spiegato l’assessore Pierini intervenuto ieri mattina a News&Coffee sul canale facebook e youtube di “Civonline.it”.

Per l’assessore comunque entro un mese al massimo, e i cantieri, dopo modifiche di percorso, rifacimenti, sospensioni, finalmente dovrebbero essere terminati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA