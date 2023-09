LADISPOLI – La trave di legno è crollata dopo la pioggia di venerdì sfiorando alcuni passanti. È andata bene insomma tra il lungomare centrale di via Regina Elena e piazza dei Caduti. L’assessore ai Lavori pubblici è stata informata della situazione dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Cerenova, della Polizia locale di Ladispoli assieme ai tecnici della municipalizzata Flavia Servizi. L’area è stata transennata e delimitata dai nastri bianchi e rossi. «I nostri uffici – risponde Veronica De Santis – effettueranno i dovuti controlli per capire il da farsi». Alcuni balneari della zona avevano chiesto urgenti verifiche al Comune sulla struttura in legno che appare visivamente deteriorata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA