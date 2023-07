CERVETERI - Un'altra notte da incubo per i residenti di Valcanneto. I malviventi continuano ad aggirarsi per la frazione etrusca mettendo a segno i loro "colpi". Effrazioni o tentativi di effrazioni all'interno delle abitazioni, a volte con i proprietari che ignari dormono tranquillamente nei loro letti (come nel caso di qualche mese fa quando i ladri sono entrati dalla finestra della camera dei bambini sgraffignando quello che potevano prima di darsi alla fuga). Ma a essere colpiti sono anche i veicoli in sosta. Solo poco tempo fa ignoti hanno forzato un veicolo in sosta ripulendolo. Ora invece è toccato a un camer parcheggiato, insieme ad altre tre roulotte, in via Scarlatti. A denunciare il furto i proprietari. «Ci hanno rubato le biciclette dal camper» e «ci hanno tagliato e rotto con violenza il porta biciclette». I proprietari hanno annunciato denuncia ai carabinieri lanciando anche un appello social nel tentativo di rientrare in possesso della refurtiva. «Se trovate due biciclette (una bianca da donna e una da uomo con seggiolini dietro da bambini) avvisatemi».

