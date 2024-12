FABRICA DI ROMA - «Siamo entusiasti di partecipare attivamente alla giornata del “Chip day” che si terrà domenica 14 aprile a Fabrica di Roma presso il parco le Vallette, dalle 9 alle 13». Lo annuncia la Guardia Ecozoofila Nazionale OdV di Civitavecchia.

Il “Chip day”, evento fondamentale per la tutela degli animali e la promozione della responsabilità dei loro proprietari, infatti, è un’iniziativa cruciale che mira a sensibilizzare sull’importanza dell’identificazione degli animali domestici tramite microchip. Grazie a questa tecnologia, è possibile garantire una maggiore sicurezza e protezione agli animali smarriti o abbandonati, consentendo una loro pronta riconciliazione con i loro legittimi proprietari. «Come Guardia ecozoofila nazionale - si legge nella nota - ci impegniamo costantemente nella salvaguardia del benessere degli animali e nella promozione di pratiche responsabili e collaborare con il comune di Fabrica di Roma per il Chip day è un’opportunità per diffondere messaggi di sensibilizzazione e promuovere un rapporto più empatico e rispettoso tra esseri umani e animali».

L’invito a partecipare a questa importante giornata è rivolto a tutti i cittadini di Fabrica di Roma e dei paesi confinanti (Carbognano, Corchiano, Vallerano e Vignanello), a cui sarà nostra cura fornire il nostro supporto per contribuire a creare una comunità più consapevole e attenta alle esigenze degli amici a quattro zampe. «Grazie, dunque, all’amministrazione del comune di Fabrica di Roma, per averci dato l’opportunità di collaborare a tenere per la prima volta sul suo territorio questa importante e significativa iniziativa. Vi aspettiamo, noi siamo pronti ad essere al vostro fianco per un futuro in cui ogni animale possa godere di una vita dignitosa e rispettosa dei suoi diritti: insieme per proteggere e amare tutti gli esseri viventi del nostro pianeta», conclude nella nota la Guardia Ecozoofila Nazionale OdV di Civitavecchia.

