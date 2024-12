CERVETERI - Torna l'incubo delle chiazze a mare sul litorale. Da Ladispoli a Campo di Mare sono numerose le segnalazioni di residenti e villeggianti, con gli uomini della Capitaneria di Porto di Ladispoli - Marina di San Nicola, guidati dal comandante Cristian Vitale, che hanno focalizzato l'attenzione nelle scorse ore sul lungomare di Campo di Mare. Sotto i riflettori, in particolar modo lo specchio d'acqua in prossimità del fosso Zambra dove sono state notate chiazze oleose. Per cercare di capire di cosa si tratti la Capitaneria ha chiesto l'intervento dell'Arpa Lazio che ha effettuato i campionamenti del caso. I risultati dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Intanto, però, nel mirino degli uomini della Capitaneria è finito anche il depuratore di Campo di Mare che già negli scorsi anni aveva registrato dei malfunzionamenti. Non si esclude dunque una possibile anomalia nell'impianto. Per fugare ogni dubbio saranno necessari ulteriori ispezioni da parte degli investigatori.

