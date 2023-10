FIUMICINO - Serata enogastronomica d’eccezione allo stabilimento Riviera di Fregene con gli chef di Periferia iodata che hanno realizzato per conto del Comune di Fiumicino con il contributo di Arsial la ricetta che rappresenterà per quest’anno il territorio con i quattro dopo locali: la tellina, la carota, il pinolo e la mandorla.

Ad aggiudicarsi il titolo di ricetta dell’anno, con 103 Voti il tortello di arzilla, con marinara di telline e salsa di mandorle.

La giuria era composta dal sindaco Mario Baccini, l’assessore Valentina Torresi, l’assessore Raffaello Biselli, Elisabetta Caldani (Arsial), Mariella Troccoli (Lazio Film Commission), Ezio di Genesio Pagliuca (consigliere), Paolo Calicchio (consigliere), Paolo Campana (giornalista food), Patrizio Batino (giornalista), Fabio Turchetti (food&wine) Manca Fabio Carosi (Affaritaliani) e Elisa Isoardi (Conduttrice Televisiva). Ospiti della serata anche lo chef stellato Gianfranco Pascucci e il vice presidente del consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.

«Questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Mario Baccini – nasce per promuovere le tipicità del territorio e valorizzare cibo e bevande tipiche coniugando innovazione, ricerca enogastronomica, eccellenze del territorio e professionalità. Fiumicino grazie a queste iniziative di pregio si posiziona nel panorama nazionale ai livelli che merita.

Fiumicino non è una città ma è un’idea, un’idea che stiamo sempre di più potenziando, sono d’accordo con lo chef Pascucci, che questa sera ci è venuto a salutare, che la nostra città non appartiene né a una maggioranza né minoranza in una continuità culturale noi vogliamo riconoscere i valori importanti della nostra comunità, dei nostri prodotti dai pinoli alle mandorle al pescato che sono valorizzati da tutti i piatti dei grandi chef che lavorano, vivono e sono cresciuti a Fiumicino.

Ringrazio chi ci ha ospitato, Periferia Iodata e soprattutto Arsia e la Regione Lazio che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Infine ringrazio la stampa che segue queste iniziative e che contribuisce alla promozione della nostra città per sviluppare tutte quelle idee che le permettono il posizionamento che le spetta e merita non solo nel panorama della enogastronomia ma in quello nazionale».

«La nostra associazione - ha spiegato Marco Fiorucci, presidente di Periferia Iodata - nasce dalla consapevolezza del territorio e si pone come primo obiettivo proprio quello di riproporre nelle nostre ricette i prodotti di eccellenza.

Abbiamo preso parte a questa iniziativa per spiegare quello che siamo e fare fare del nostro meglio cercando di riproporre le materie prime d’eccellenza di Fiumicino nei nostri piatti. Ogni chef ha proposto un piatto iconico per il Comune utilizzando i prodotti déco tra cui il pinolo, la mandorla, la tellina e la carota di Maccarese».

Le ricette del Menù in Gara sono le seguenti: supplì pollo e peperoni con panatura di mandorle e carote, gambero salsa piccante di carote pinoli e umeboshi di prugne, tartare di tonno mandorle e pinoli, in conditella mediterranea, insalata di polpo carote e mandorle, ricciola latte di mandorla erbe aromatiche, totano locale ripieno con cicorietta di campo, pinoli e crema di carote, vefalo cerino rosmarino origano pinoli e mandorle, tortello arzilla, marinara di telline e salsa di mandorle, muggine pesto di macchia e carote, armonie pinolate, gelato di pinoli DeCO di Fregene, caprese con mandorle di Maccarese.

In una nota il Comune ringrazia tutti gli chef di Periferia Iodata che hanno messo a disposizione le loro professionalità per l’evento: Luca Pezzetta, Fabio Di Vilio, Alessandro Capponi, Andrea Salce, Alessandro Pietrini, Alessandro Turtulici, Marco Fiorucci, Benny Gili, Marco Claroni, Luca Seccatore, Marco Fedeli, Vincenzo Lenci, Arcangelo Patrizi.