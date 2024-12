CERVETERI – «La Regione Lazio ha varato l'istituzione della Zona Logistica Semplicata, ma tra i 49 comuni purtroppo Cerveteri non figura». Lo ha annunciato il consigliere comunale di opposizione, Gianluca Paolacci, in merito all'azione della Pisana che mira attraverso queste iniziative al rilancio di aree aziendali e industriali con sgravi e incentivi. Per il territorio etrusco è una doccia fredda anche perché dal punto di vista occupazionale, la Zls è stata programmata per attirare investimenti e assorbire la mano d’opera in uscita da settori in crisi o per avviare pesanti ristrutturazioni, incrementando i livelli di occupazione. Il Piano di sviluppo strategico approvato dalla Regione prevede, inoltre, lo snellimento amministrativo e burocratico delle procedure amministrative per l’ottenimento delle autorizzazioni per le attività produttive e per la realizzazione di opere. Tra i 49 comuni non c’è nemmeno Ladispoli, mentre nell’elenco appare Civitavecchia. «È chiaro che per Cerveteri parliamo di una città, come detto da sempre – prosegue l’esponente di centrodestra -, che non gode di nulla. Non c’è impresa, nulla per i giovani, che vanno altrove, con il futuro che è molto nebuloso. Una Cerveteri che rispetto a 30 anni si è impoverita, dove non c'è più nemmeno artigianato e agricoltura, con la qualità della vita che si è abbassata. Si era parlato di zona artigianale, siamo gli unici a non averla». Il paragone è anche con la vicina Ladispoli, dove al contrario il settore è già avanzato da un bel pezzo. L’iter a Cerveteri procede a passo di lumaca. «Troppe parole proferite da chi ci governa da 12 anni – conclude Paolacci - che ha creato disoccupazione, con i dati che parlano chiaro: il 70% del Pil proviene dagli statali che lavorano a Roma. Se, chi governa, pensasse meno agli interessi personali e più alla collettività, nel bene di tutti, si potrebbe auspicare a una ridisegnazione di uno sviluppo artigianale e agricolo».

