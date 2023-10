CERVETERI - I topi non lasciano scampo nemmeno ai residenti etruschi. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi da parte dei cittadini ladispolani, ora anche i "cugini" si appellano agli enti preposti. «Cerveteri è invasa oramai - si sfoga Laura - li troviamo nei nostri giardini, entrano in casa. Li ho visti personalmente in posta. Ora cercano anche rifugio nei motori delle automobili creando un danno notevole. A me - prosegue - è successo anche questo. Ottocento euro di danni». Un caso non isolato quello di Laura che è dovuta ricorrere anche alla disinfestazione per liberare il cassettone della serranda della camera della figlia. Una «piaga», come l'ha definita Germana, già fatta presente «anche all'ex sindaco Pascucci qualche anno fa». Ma di soluzioni ad oggi ancora nulla. E se la paura maggiore è quello di poterseli ritrovare in casa, il problema più "serio" forse è quello che i ratti possano causare danni anche ingenti ai veicoli in sosta nelle strade. A essere presa di "mira" non sarebbe stata solo la vettura della signora Laura. «Dopo tre notti che suonava l'allarme della mia auto senza apparente motivo, ho scoperto che si sono annidati nel motore. Non so quanto mi costerà ripararlo - scrive Concetta - e comunque è vergognoso. Chiediamo la derattizzazione al più presto al sindaco Gubetti». La preoccupazione dei cittadini è che ora, con l’arrivo delle piogge, i topi possano riemergere più frequentemente dai tombini, andando ad invadere le strade. Stessa preoccupazione dei “cugini” ladispolani. E a finire nel mirino dei residenti c’è ovviamente anche lo stato di degrado per le strade del territorio: discariche abusive, sterpaglie ed erbacce infatti non attraggono solo i cinghiali (ormai sempre più vicini alle abitazioni) ma anche i ratti andando a creare un problema igienico-sanitario. «Sul territorio vengono effettuate derattizzazioni annuali presso scuole ed aree comunali», spiegano intanto dal Comune. Operazione, anche qui, affidata alla ditta di igiene urbana. ©RIPRODUZIONE RISERVATA