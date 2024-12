TOLFA - A Tolfa domenica si è svolta una solenne e toccante cerimonia per ricordare i 100 anni del bellissimo "Monumento ai Caduti" di Tolfa realizzato dallo scultore Vincenzo Jerace.

La cerimonia civile è stata presieduta dalla sindaca Stefania Bentivoglio ed erano presenti, oltre a lei, la consigliera regionale Marietta Tidei, il sindaco di Allumiere Luigi Landi, la vice sindaca Laura Pennesi, l'assessore Alessandro Tagliani e il presidente Dell'Anno, il Comandante dei carabinieri e il suo vice, i volontari della protezione civile e tanti cittadini. La sindaca ha spiegato il valore del Monumento e del grande valore dei caduti che hanno dato la vita per la Patria.

In occasione dell'evento è stata consegnata dalla sindaca Stefania Bentivoglio la targa al custode del Monumento dei Caduti, Benedetto Tidei.

Proprio Benedetto Tidei ha commentato: "Abbiamo onorato chi ha perso la vita per la Patria, e tanta gente non lo capisce. Avrei voluto vedere tanti alunni sia dell'elementari che delle medie con i loro genitori accanto, perché sicuramente ogni famiglia di Tolfa avrà un suo caro padre, fratello, zio conoscente o quant'altro, scritto su quelle lapidi piene di sangue. Domenica è stata una giornata memorabile piena di sole e penso che i nostri caduti sicuramente hanno partecipato in silenzio dal paradiso". (Foto: Maria Fabrizio)